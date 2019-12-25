За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 35 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 34775 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Под наблюдением медиков находится 2149 человека. Из них 50 ― в обсерваторе, 1573 ― контактные, 526 ― на самоизоляции.
Операторы обработали 2754 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее стало известно о том, что молодые петербуржцы стали чаще заражаться коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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