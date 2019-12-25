Молодые петербуржцы стали чаще заражаться коронавирусом

Даже те, кто считает себя здоровым, могут представлять угрозу для окружающих.

В Петербурге заметно снизился возраст пациентов, которые заражаются коронавирусом. Как заявила главный врач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева в эфире телеканала "Санкт-Петербург", инфекцию начали чаще выявлять у молодых петербуржцев. Они болеют КОВИД без сопутствующих заболеваний.

Суровцева призвала горожан оставаться дома в новогодние праздники. По словам медика, сейчас угрозу для окружающих представляют даже те люди, которые считают себе здоровыми. "Вы можете не болеть, но являться носителем очень опасной инфекции. Могут пострадать люди, которые находятся рядом с вами", - отметила Суровцева, в больнице у которой в настоящий момент лежат 583 пациента с коронавирусом.

С начала декабря в больницы Петербурга ежедневно поступают более 800 пациентов с коронавирусом. Ранее Беглов заявил, что городские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи находятся на пределе эффективности.

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