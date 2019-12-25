За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 29 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28925 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1963 человека. Из них 9 — в обсерваторе, 1173 — контактные, 781 — на самоизоляции.

Операторы обработали 1696 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%.

Фото: Piter.TV