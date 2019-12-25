За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 12 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12520 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 18453 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 6135 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стали меньше вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Piter.TV