За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 26 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26931 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Под медицинским наблюдением находится 3297 человек. Из них 37 ― в обсерваторе, 921 ― контактные, 2339 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 344 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Накануне губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений.
Фото: Piter.TV
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