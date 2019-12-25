  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 26 тысяч человек
Сегодня, 10:00
109
nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 26 тысяч человек

0 0

Под наблюдением медиков находится более 3 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26931 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 3297 человек. Из них 37 ― в обсерваторе, 921 ― контактные, 2339 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 344 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии