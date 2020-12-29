За последние сутки в Петербурге коронавирус унес жизни 59 пациентов

По России за последние сутки подтверждено 481 смертей.

В Северной столице за минувшие сутки коронавирус унес жизни 59 пациентов. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

По России за последние сутки подтверждено 481 смертей. Больше всего смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Москве. Там болезнь унесла жизни 67 пациентов.

Отметим, что за весь период по России умерло 65 566 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заболели коронавирусом ещё 3316 горожан.

Фото: Piter.TV