В Петербурге заболели коронавирусом ещё 3316 горожан

В Северной столице за сутки коронавирус выявили ещё 3316 горожан. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23586 в 85 регионах. Больше всего заболевших коронавирусом в Москве. Там заболели 4012 человека. Петербург находится на втором месте, а Ленобласть на 28 месте. Там заразились COVID-19 всего 228 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: республика Тыва, Чукотский автономный округ, еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня.
Фото: Piter.TV
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