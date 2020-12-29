В Петербурге заболели коронавирусом ещё 3316 горожан

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23586 в 85 регионах.

В Северной столице за сутки коронавирус выявили ещё 3316 горожан. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23586 в 85 регионах. Больше всего заболевших коронавирусом в Москве. Там заболели 4012 человека. Петербург находится на втором месте, а Ленобласть на 28 месте. Там заразились COVID-19 всего 228 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: республика Тыва, Чукотский автономный округ, еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня.

Фото: Piter.TV