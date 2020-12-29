Петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня

В администрации Петербурга предупредили горожан о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом, потому как через пару дней закончится средний инкубационный период заболевания после новогодних каникул.
В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге COVID-19 отметили, что петербуржцы чаще контактируют внутри трудовых коллективов, в транспорте и общественных местах. Кроме того, количество активных больных все еще остается высоким.
Власти уверены, что привитые граждане могут остановить распространение заболевания. Число выздоровевших петербуржцев постепенно увеличивается.
Ранее мы писали, что более 7 тыс. петербуржцев старше 60 лет привились против коронавируса.
Фото: Piter.TV
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