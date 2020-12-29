Петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня

В ближайшие два дня завершится средний инкубационный период заболевания после новогодних каникул.

В администрации Петербурга предупредили горожан о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом, потому как через пару дней закончится средний инкубационный период заболевания после новогодних каникул.

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге COVID-19 отметили, что петербуржцы чаще контактируют внутри трудовых коллективов, в транспорте и общественных местах. Кроме того, количество активных больных все еще остается высоким.

Власти уверены, что привитые граждане могут остановить распространение заболевания. Число выздоровевших петербуржцев постепенно увеличивается.

Ранее мы писали, что более 7 тыс. петербуржцев старше 60 лет привились против коронавируса.

Фото: Piter.TV