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Петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня
Сегодня, 22:35
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smirenny

Петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня

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В ближайшие два дня завершится средний инкубационный период заболевания после новогодних каникул.

В администрации Петербурга предупредили горожан о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом, потому как через пару дней закончится средний инкубационный период заболевания после новогодних каникул. 

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге COVID-19 отметили, что петербуржцы чаще контактируют внутри трудовых коллективов, в транспорте и общественных местах. Кроме того, количество активных больных все еще остается высоким. 

Власти уверены, что привитые граждане могут остановить распространение заболевания. Число выздоровевших петербуржцев постепенно увеличивается.

Ранее мы писали, что более 7 тыс. петербуржцев старше 60 лет привились против коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость коронавирусом, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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avervonin
Сегодня 23:18

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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