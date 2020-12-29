Более 7 тыс. петербуржцев старше 60 лет привились против коронавируса

Всего с начала вакцинации привились 21 872 человека.

К субботе, 16 января, в Петербурге прививку от коронавируса поставили более 7 тысяч пожилых горожан, рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего вакцинировались 21 872 человека. Так, за прошедшие сутки первую дозу вакцины получили 1 987 человек, все этапы вакцинации завершили 883 человека. Всего 3 476 человека полностью привились от коронавируса.

По данным Смольного, прививку получили 7 042 человека старше 60 лет, 3 665 медработника, 2 954 работника образования, 648 социальных сотрудников и 479 работников силовых структур.

Ранее мы писали, что число смертей коронавирусных пациентов в Петербурге немного снизилось.

Фото: Piter.TV