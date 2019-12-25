За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 145 новых случаев заболевания коронавирусом

На данный момент коронавирусом в регионе болеют 2700 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 145 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 218 человек. Еще 12 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 36589 случаев заболевания вирусной инфекцией, 33214 выздоровели, 675 ― умерли. Количество активных больных составляет 2700.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе возбудили уголовное дело после обнаружения бактерий в школьных обедах.

Фото: Piter.TV