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За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 145 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 145 новых случаев заболевания коронавирусом

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На данный момент коронавирусом в регионе болеют 2700 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 145 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

По выздоровлению за сутки были выписаны 218 человек. Еще 12 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 36589 случаев заболевания вирусной инфекцией, 33214 выздоровели, 675 ― умерли. Количество активных больных составляет 2700.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе возбудили уголовное дело после обнаружения бактерий в школьных обедах. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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