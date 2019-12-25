В Гатчинском районе возбудили уголовное дело после обнаружения бактерий в школьных обедах

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело после обнаружения повышенного содержания болезнетворных бактерий в еде, которую дают школьникам в Гатчинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя").

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

В прошлом году стало известно, сколько стоит обед в петербургской школе.

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