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В Гатчинском районе возбудили уголовное дело после обнаружения бактерий в школьных обедах
Сегодня, 9:32
238
nastya960

В Гатчинском районе возбудили уголовное дело после обнаружения бактерий в школьных обедах

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Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело после обнаружения повышенного содержания болезнетворных бактерий в еде, которую дают школьникам в Гатчинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя").

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

В прошлом году стало известно, сколько стоит обед в петербургской школе.

Фото: pixabay

 

Теги: уголовное дело, школа, школьная еда
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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