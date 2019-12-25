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За последние сутки в Ленобласти выявили 97 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:40
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За последние сутки в Ленобласти выявили 97 случаев заболевания COVID-19

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Власти Ленобласти ужесточают правила работы заведений.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 97 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

По выздоровлению выписали 29 человек. Новых летальных случаев за сутки от COVID-19 зафиксировано не было.

Всего в период пандемии в Ленобласти зафиксировали 8932 случая. По данным оперштаба, 5360 человек выздоровели, 100 умерли. 

В Ленобласти изменили правила работы кинотеатров, салонов красоты и МФЦ. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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