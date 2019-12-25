За последние сутки в Ленобласти выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 74 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 30 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 27 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8174 человека.
Ранее стало известно, что в Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все