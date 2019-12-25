За последние сутки в Ленобласти выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом

Накануне количество новых случаев за сутки составляло 67.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 74 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 30 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 27 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8174 человека.

Ранее стало известно, что в Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса.

Фото: Piter.TV