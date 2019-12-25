В Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса

Губернатор намерен принять строгие меры воздействия.

Власти Ленобласти планируют вернуть "час для пожилых". Губернатор Александр Дрозденко поручил разработать график для посещения общественных мест жителями старше 65 лет.

Жителей также предупреждают о возобновлении рейдов по предприятиям торговли. Там будут проверять соблюдение масочного режима.

Необходимо принимать строгие меры воздействия - вплоть до закрытия. сказал Дрозденко.

За последние сутки в Ленобласти выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Петербурге строгие ограничительные меры принимать пока не собираются.

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