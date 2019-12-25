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В Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib

В Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса

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Губернатор намерен принять строгие меры воздействия.

Власти Ленобласти планируют вернуть "час для пожилых". Губернатор Александр Дрозденко поручил разработать график для посещения общественных мест жителями старше 65 лет.

Жителей также предупреждают о возобновлении рейдов по предприятиям торговли. Там будут проверять соблюдение масочного режима.

Необходимо принимать строгие меры воздействия - вплоть до закрытия.

сказал Дрозденко.

За последние сутки в Ленобласти выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Петербурге строгие ограничительные меры принимать пока не собираются.

Фото: pixabay.com

 

Теги: коронавирус, час для пожилых
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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