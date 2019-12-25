В Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса

Власти Ленобласти планируют вернуть "час для пожилых". Губернатор Александр Дрозденко поручил разработать график для посещения общественных мест жителями старше 65 лет.
Жителей также предупреждают о возобновлении рейдов по предприятиям торговли. Там будут проверять соблюдение масочного режима.
Необходимо принимать строгие меры воздействия - вплоть до закрытия.
сказал Дрозденко.
За последние сутки в Ленобласти выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Петербурге строгие ограничительные меры принимать пока не собираются.
Фото: pixabay.com
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