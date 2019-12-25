Новые случаи коронавируса зафиксировали в 37 населенных пунктах Ленобласти

Количество новых случаев постепенно растет.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19. В оперштабе по борьбе с вирусной инфекцией области рассказали, где именно были обнаружены новые заболевшие.

Больше всего человек — 7 — заболели во Всеволожске. В Кудрово Всеволожского района зафиксировали 5 новых случаев. В Дубровке, как и в Гатчине — 4 случая. По 3 новых заболевших в Сертолово, Приозерске и Заручье Сланцевского района.

По 2 человека заразились в деревне Старая Всеволожского района, в Выборге, Первомайском, Приморске, Ермилово, поселке Тайцы и Новый Свет Гатчинского района, Отрадном Кировского района.

В Волосово, Мурино, Новом Девяткино, Новой Пустоши, Павлово, Манушкино, СНТ "Дружба", Елизаветинке, Светогорске, Отрадном (Выборгский район), ДНТ Верховский, деревне Большие Колпаны, Сусанино, Пустошке, Лукаши, Кириши, станции "Новый Быт", Русско-Высоцком, Ананьино, Сосново, Кузнечном, Ульяновке — по 1 случаю.

Всего за весь период на территории Ленобласти зарегистрировано 8100 случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV