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За последние сутки в Ленобласти выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом

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Количество новых случаев за сутки в области продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 28 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Кроме того, 29 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8100 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласть до конца года поступит более 1600 доз вакцины от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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