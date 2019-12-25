За последние сутки в Ленобласти выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 28 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 29 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8100 человек.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласть до конца года поступит более 1600 доз вакцины от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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