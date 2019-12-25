В Ленобласть до конца года поступит более 1600 доз вакцины от коронавируса

Прежде всего вакцинировать будут медицинский персонал.

До конца 2020 года в Ленобласть поступит более 1,5 тыс. доз препарата от коронавируса торговой марки "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Александр Дрозденко подписал соглашение с Министерством здравоохранения РФ о передаче двухкомпонентной вакцины, которая была разработана в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

В первую очередь вакцину будут делать медработникам, которые заняты в стационарах для приема больных COVID-19.

Фото: пресс-служба администрации ЛО