  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласть до конца года поступит более 1600 доз вакцины от коронавируса
Сегодня, 14:15
82
nadezhda_sib

В Ленобласть до конца года поступит более 1600 доз вакцины от коронавируса

0 0

Прежде всего вакцинировать будут медицинский персонал.

До конца 2020 года в Ленобласть поступит более 1,5 тыс. доз препарата от коронавируса торговой марки "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Александр Дрозденко подписал соглашение с Министерством здравоохранения РФ о передаче двухкомпонентной вакцины, которая была разработана в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. 

В первую очередь вакцину будут делать медработникам, которые заняты в стационарах для приема больных COVID-19. 

Фото: пресс-служба администрации ЛО

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии