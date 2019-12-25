За последние сутки в Ленобласти выявили 63 новых случая заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 63 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 28 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 7 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8033 человека.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть начнет рабочую неделю с облачностью и дождем.
Фото: Piter.TV
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