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За последние сутки в Ленобласти выявили 63 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 63 новых случая заболевания COVID-19

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Количество новых случаев постепенно растет.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 63 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 28 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Кроме того, 7 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8033 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть начнет рабочую неделю с облачностью и дождем. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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