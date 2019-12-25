За последние сутки в Ленобласти выявили 63 новых случая заболевания COVID-19

Количество новых случаев постепенно растет.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 63 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 28 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 7 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 8033 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть начнет рабочую неделю с облачностью и дождем.

Фото: Piter.TV