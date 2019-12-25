Ленобласть начнет рабочую неделю с облачностью и дождем

Атмосферное давление будет мало меняться.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на 28 сентября. Данные приводит ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник в регионе ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет во второй половине дня местами, в южных районах региона. Ветер примет восточное и юго-восточное направления, скорость – 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, в прибрежных районах местами потеплеет до +12 градусов. Днём в Ленинградской области ожидается температура в +15...+20 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообщили прогноз погоды на предстоящий понедельник в Санкт-Петербурге – в городе похолодает до +19 градусов.

Фото: Piter.tv