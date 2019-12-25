В понедельник в Петербурге похолодает до +19 градусов

Атмосферное давление будет мало меняться.

Опубликован официальный прогноз погоды в Петербурге на предстоящий понедельник, 28 сентября. Данные со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" приводят в пресс-службе городского ГУ МЧС.

В предстоящий понедельник в Петербурге ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер примет восточное и юго-восточное направления. Его скорость – 5-10 м/с. Ночная температура воздуха составит 9-11 градусов, днем потеплеет до +17...+19 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит 95-летний температурный рекорд.

Фото: Piter.tv