За последние сутки в Ленобласти выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19

Это на 7 человек больше, чем за днем ранее.

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 27 человек выписали по выздоровлению, летальных случаев не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7424 случаев COVID-19, 5309 выздоровели, 91 человек умер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме.

Фото: Piter.TV