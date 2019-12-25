За последние сутки в Ленобласти выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 27 человек выписали по выздоровлению, летальных случаев не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7424 случаев COVID-19, 5309 выздоровели, 91 человек умер.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме.
Фото: Piter.TV
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