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За последние сутки в Ленобласти выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19

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Это на 7 человек больше, чем за днем ранее.

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Кроме того, 27 человек выписали по выздоровлению, летальных случаев не зарегистрировано. 

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7424 случаев COVID-19, 5309 выздоровели, 91 человек умер. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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