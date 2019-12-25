Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме

Скорость ветра во второй половине дня достигнет 15-20 м/с.

Сотрудники МЧС предупредили жителей Ленобласти о надвигающемся шторме. На официальном сайте ведомства отмечается, что с 15:00 до 18:00 скорость ветра поднимется до 15-20 м/с. Ожидаются сильные дожди с грозами.

По словам спасателей, в таких погодных условиях существует риск увеличения числа ДТП, а также бедствий в акваториях. По возможности людям советуют не выходить из дома, закрывать окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки и антенн.

Находясь на улице, необходимо избегать высоких деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам настоятельно советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее мы писали, что порывистый ветер ограничит прогрев воздуха в Петербурге 17 сентября.

Фото: pixabay.com