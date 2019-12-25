Порывистый ветер ограничит прогрев воздуха в Петербурге 17 сентября

Температура воздуха в этот день поднимется лишь до +11…+13 градусов.

В четверг, 17 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять циклонический вихрь. На этот раз город окажется в его холодной тыловой части. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Порывистый ветер, развернувшись на северо-западные румбы, будет ограничивать дневной прогрев воздуха.

В этот день температура воздуха поднимется лишь до +11…+13 градусов. Порывы ветра будут достигать 11-16 м/с. Ближе к ночи ветер станет еще более сильным. Атмосферное давление продолжит падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в четверг в Ленобласти ожидаются дожди и понижение давления.

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