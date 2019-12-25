В четверг Ленобласти ожидаются дожди и понижение давления

Вечером возможно усиление ветра.

В четверг, 17 сентября, в Ленинградскую область придут дождевые тучи и резко понизится давление. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.



Максимально столбик термометра в течение суток покажут +13 градусов, а минимальное значение температуры составит +8 градусов.



В темное время суток ожидаются порывы южного, юго-западного ветра. После рассвета его направление сменится на западное, северо-западное, а скорость увеличится до 7-12 м/с. Ближе к вечеру возможны порывы до 15-20 м/с.



Ранее мы рассказали о том, что в четверг в Петербурге похолодает до +12 градусов.



Фото: Pixabay