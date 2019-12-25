  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг Ленобласти ожидаются дожди и понижение давления
Сегодня, 18:25
23
lizapoluda

В четверг Ленобласти ожидаются дожди и понижение давления

0 0

Вечером возможно усиление ветра.

В четверг, 17 сентября, в Ленинградскую область придут дождевые тучи и резко понизится давление. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Максимально столбик термометра в течение суток покажут +13 градусов, а минимальное значение температуры составит +8 градусов.

В темное время суток ожидаются порывы южного, юго-западного ветра. После рассвета его направление сменится на западное, северо-западное, а скорость увеличится до 7-12 м/с. Ближе к вечеру возможны порывы до 15-20 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг в Петербурге похолодает до +12 градусов.

Фото: Pixabay

Теги: дожди, ленинградская область, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии