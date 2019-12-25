За последние сутки в Ленобласти выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки подтверждены три летальных случая от вирусной инфекции, 25 человек выздоровели.
Всего за весь период пандемии COVID-19 заболело 7339 человек, 4858 поправились, 90 человек умерло.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что неизвестные использовали перила моста в Гатчине для разведения костра.
Фото: Piter.TV
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