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За последние сутки в Ленобласти выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусом

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Количество заболевших вновь постепенно растет.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

За сутки подтверждены три летальных случая от вирусной инфекции, 25 человек выздоровели.

Всего за весь период пандемии COVID-19 заболело 7339 человек, 4858 поправились, 90 человек умерло.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что неизвестные использовали перила моста в Гатчине для разведения костра. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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