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Неизвестные использовали перила моста в Гатчине для разведения костра
Сегодня, 9:17
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nadezhda_sib

Неизвестные использовали перила моста в Гатчине для разведения костра

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Перила пропали в ночь на воскресенье, 13 сентября.

Вандалы украли перила с переправы через реку Тёплую в Гатчине. Восстанавливать их придется ГМЗ "Гатчина".

Как оказалось, деревянные перила неизвестные использовали для разведения костра. Переправа является важным объектом для тех, кто гуляет по парку "Зверинец".

Жаль, что силы, время и деньги придётся тратить не на проект реставрации, в которой давно нуждается Пильный мост, а на ликвидацию последствий чьей-то ночной гулянки.

говорится в сообщении. 

Дело в том, что постройка является временным дублером Пильного моста. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Гатчинском парке появилась именная скамейка.

Фото: Гатчинский дворец / VK

Теги: гатчина, перила, пильный мост
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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