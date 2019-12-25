Неизвестные использовали перила моста в Гатчине для разведения костра

Перила пропали в ночь на воскресенье, 13 сентября.

Вандалы украли перила с переправы через реку Тёплую в Гатчине. Восстанавливать их придется ГМЗ "Гатчина".

Как оказалось, деревянные перила неизвестные использовали для разведения костра. Переправа является важным объектом для тех, кто гуляет по парку "Зверинец".

Жаль, что силы, время и деньги придётся тратить не на проект реставрации, в которой давно нуждается Пильный мост, а на ликвидацию последствий чьей-то ночной гулянки. говорится в сообщении.

Дело в том, что постройка является временным дублером Пильного моста.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Гатчинском парке появилась именная скамейка.

Фото: Гатчинский дворец / VK