В Гатчинском парке появилась именная скамейка

Необычный подарок местному жителю сделали его жена и дочь.

Жительницы Гатчины подарили главе своего семейства Александру Воробьеву именную скамейку в Гатчинском парке на 45-летие. Объект с именем Александра Воробьева находится на острове Любви. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

Кроме того, жена и дочь юбиляра позаботились о том, чтобы скамейку украсила табличка с произведением Эдуарда Асадова.

Объект с именем гатчинца находится на острове Любви. Подарок посвящен семейным прогулкам в парке.

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Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина"