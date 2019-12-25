За последние сутки в Ленобласти выявили 235 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 235 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 201 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 23379 случаев заболевания вирусной инфекцией, 21006 человек выздоровели, 242 ― умерли. Количество активных случаев ― 2131.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти ввели, а затем отменили комендантский час для несовершеннолетних.
Фото: Piter.TV
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