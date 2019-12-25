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За последние сутки в Ленобласти выявили 235 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:07
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За последние сутки в Ленобласти выявили 235 случаев заболевания коронавирусом

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На данный момент в регионе болеют коронавирусом более 2 тыс. человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 235 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 201 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 23379 случаев заболевания вирусной инфекцией, 21006 человек выздоровели, 242 ― умерли. Количество активных случаев ― 2131. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти ввели, а затем отменили комендантский час для несовершеннолетних. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус в ло
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Коронавирус в Петербурге,

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