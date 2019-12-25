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В Ленобласти ввели, а затем отменили комендантский час для несовершеннолетних
Сегодня, 9:06
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nadezhda_sib

В Ленобласти ввели, а затем отменили комендантский час для несовершеннолетних

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Запрет решили не вводить.

С 30 декабря по 10 января несовершеннолетним нельзя будет находиться вне дома без родителей после 21:00. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Александр Дрозденко. Затем от меры решили отказаться, сообщила утром 29-го декабря пресс-служба правительства области. 

Предполагалось, что "комендантский час" будет действовать с 21:00 до 06:00. В этот период детям запрещено быть без родителей на улицах, стадионах, парках, в транспорте, Интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах.

Запрет на нахождение вне дома для людей младше 18 лет решили отменить на новогодние праздники и зимние каникулы. 

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский час, ограничительные меры, подростки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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