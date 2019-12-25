За последние сутки в Ленобласти от COVID-19 скончались 15 человек

Всего за весь период пандемии в регионе ушли из жизни из-за коронавируса 242 человека.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 232 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 90 человек. Еще 15 человек ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 23144 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сосновом Бору сотрудники Росгвардии нашли подозрительную гранату.

Фото: Piter.TV