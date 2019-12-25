  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Ленобласти от COVID-19 скончались 15 человек
Сегодня, 10:40
78
nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти от COVID-19 скончались 15 человек

0 0

Всего за весь период пандемии в регионе ушли из жизни из-за коронавируса 242 человека.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 232 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 90 человек. Еще 15 человек ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 23144 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сосновом Бору сотрудники Росгвардии нашли подозрительную гранату. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, коронавирус в ленобласти, смертность
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии