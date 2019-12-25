В Сосновом Бору сотрудники Росгвардии нашли учебную гранату

Предмет передали сотрудникам полиции.

В Сосновом Бору сотрудники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, который оказался учебной гранатой. Предмет изучили сотрудники группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии с кинологом и служебной собакой. Об этом Piter.tv сообщили 27 декабря в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

О подозрительном предмете в Ленобласти коллегам сообщили сотрудники полиции, которые на территории одной из автомастерских обнаружили подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Место происшествия оцепили, а людей эвакуировали на безопасное расстояние.

Специалисты-взрывотехники осмотрели предмет и установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1 с учебным запалом, который не представляет опасности для окружающих. Предмет передали сотрудникам территориального отдела полиции.

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Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО