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В Сосновом Бору сотрудники Росгвардии нашли учебную гранату
Сегодня, 22:46
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В Сосновом Бору сотрудники Росгвардии нашли учебную гранату

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Предмет передали сотрудникам полиции.

В Сосновом Бору сотрудники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, который оказался учебной гранатой. Предмет изучили сотрудники группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии с кинологом и служебной собакой. Об этом Piter.tv сообщили 27 декабря в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

О подозрительном предмете в Ленобласти коллегам сообщили сотрудники полиции, которые на территории одной из автомастерских обнаружили подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Место происшествия оцепили, а людей эвакуировали на безопасное расстояние.

Специалисты-взрывотехники осмотрели предмет и установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1 с учебным запалом, который не представляет опасности для окружающих. Предмет передали сотрудникам территориального отдела полиции.

Ранее мы сообщали, что суд в Петербурге отправил в СИЗО пятерых лжесотрудников банков. Еще двоих направили под домашний арест.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: росгвардия, учебная граната
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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