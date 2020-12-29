За последние сутки в Ленобласти выявили 229 новых случаев заражения COVID-19

Общее количество случаев за всю пандемию близится к 27 тысячам.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 229 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 243 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 26 902 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее в Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных за 2020 год. Больше всего детей родилось во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

Фото: Piter.TV