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За последние сутки в Ленобласти выявили 229 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:20
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 229 новых случаев заражения COVID-19

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Из жизни ушли еще 6 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 229 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 273 человека. Еще 6 человек ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 22453 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Коронавирус в Петербурге,

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