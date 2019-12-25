За последние сутки в Ленобласти выявили 229 новых случаев заражения COVID-19

Из жизни ушли еще 6 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 229 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 273 человека. Еще 6 человек ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 22453 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни.

Фото: Piter.TV