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За последние сутки в Ленобласти выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

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Новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 228 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 217 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 23607 случаев заболевания вирусной инфекцией, 21223 человека выздоровели, 242 ― умерли. Количество активных случаев ― 2142. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что все экстренные службы Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ленобласти, коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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