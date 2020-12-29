За последние сутки в Ленобласти выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

Новых смертей за последние сутки зарегистрировано не было.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 228 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 234 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 27 130 случаев заболевания вирусной инфекцией, 318 человек скончались, 24 338 человек выздоровели.

Накануне губернатор области Александр Дрозденко официально разрешил крещенские купания, но при соблюдении определенных условий.

Фото: Piter.TV