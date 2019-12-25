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За последние сутки в Ленобласти выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

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Новых летальных случаев не зафиксировано. 

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 228 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 209 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 21773 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти задержали мужчину, заставлявшего инвалида заниматься попрошайничеством. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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