За последние сутки в Ленобласти выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

Новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 228 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 209 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 21773 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти задержали мужчину, заставлявшего инвалида заниматься попрошайничеством.

Фото: Piter.TV