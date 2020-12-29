За последние сутки в Ленобласти выявили 227 новых случаев заболевания COVID-19

Количество заболевших за сутки в регионе держится на одном уровне.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 227 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписан 241 человек. Еще 7 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 253 случая заболевания вирусной инфекцией, 343 человекв скончались, 25 408 человек выздоровели.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в области прошли крещенские купания.

Фото: Piter.TV