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За последние сутки в Ленобласти выявили 227 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 227 новых случаев заболевания COVID-19

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Количество заболевших за сутки в регионе держится на одном уровне.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 227 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписан 241 человек. Еще 7 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 253 случая заболевания вирусной инфекцией, 343 человекв скончались, 25 408 человек выздоровели. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в области прошли крещенские купания. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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