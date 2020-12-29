В Ленобласти спасатели следят за безопасностью во время Крещенских купаний

Ночные купания в области прошли без происшествий.

В ночь с понедельника на вторник, 18 на 19 января, в Ленинградской области прошли крещенские купания. Сотрудники регионального МЧС находились у купелей и следили на процессом купанием наблюдали специалисты.

Окунуться ночью и весь день 19 января можно было в Тосно, Выборге, Любани и Приозерске, а также в деревнях Старая Слобода, Тервеничи, Петровщина и в селах Старая Ладога, Ромашинское, Красноозерное, Путиловское.

По итогам, несмотря на пандемию коронавируса, желающих было много. В ведомстве уточнили, что в ходе купаний никто не пострадал.

Ранее мы писали, что спикер петербургского парламента окунулся в купель у Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба МЧС региона