Спикер петербургского парламента окунулся в купель у Петропавловской крепости

Вячеслав Макаров считает омовение не просто традицией.

Сегодня, 19 января, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий приняли участие в обряде крещенского омовения на территории Петропавловской крепости. Пресс-служба ЗакСа опубликовала фотографии с места действия.

Водосвятный молебен в специально оборудованной купели провел настоятель Смольного собора, протоиерей Петр Мухин. Невскую воду освятил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Купание в проруби приурощено к празднику Крещения.

Спикер ЗакСа обратился к верующим и сказал о том, что "омовение в праздник – это не просто дань народным традициям, это подтверждение того, что православный Санкт-Петербург молится, живет своей жизнью, преодолевая коронавирусную угрозу".

Другого мнения придерживается настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" Богдан Полевой. Ранее он заявил о том, что купание в проруби ― традиция, которая не помогает "смыть грехи". Вместо окунания в ледяную воду он призвал верующих посетить храм.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга