За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заболевания COVID-19

Новых летальных случаев не зарегистрировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 182 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 21545 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что упакованные части человеческого тела нашли в подвале дома в Гатчине.

Фото: Piter.TV