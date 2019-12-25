За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 182 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 21545 случаев заболевания вирусной инфекцией.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что упакованные части человеческого тела нашли в подвале дома в Гатчине.
Фото: Piter.TV
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