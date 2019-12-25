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За последние сутки в Ленобласти выявили 224 новых заражения коронавирусом
Сегодня, 11:23
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 224 новых заражения коронавирусом

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Новых летальных случаев не зафиксировано. 

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 224 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 673 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 20400 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти от коронавируса привили 79 медработников. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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