В Ленобласти от коронавируса привили 79 медработников

Вакцинацию от коронавируса до конца недели пройдут до 500 медицинских работников Ленобласти. Прививку получили уже 79 человек, они переносят вакцинацию хорошо. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала главный внештатный специалист эпидемиолог областного комитета по здравоохранению Елена Хорькова.
В первую очередь вакцину получают медики, работающие в перепрофилированных стационарах.
Реакций тяжелых не наблюдается, реакция приняла формы повышения температуры до трех суток и местные реакции - в месте введения препарата.
Елена Хорькова
Медики получают вакцину "Спутник V", в области работают шесть прививочных пунктов.
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.
Фото: pixabay
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