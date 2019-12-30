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За последние сутки в Ленобласти выявили 223 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 223 новых случаев заражения COVID-19

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За сутки подтвердили 12 новых смертельных случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 223 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 259 человек. Еще 12 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 30265 случаев заболевания вирусной инфекцией, 407 человек скончались, 27342 человека выздоровели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более восьми тысяч человек привили от коронавируса в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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