За последние сутки в Ленобласти выявили 223 новых случаев заражения COVID-19

За сутки подтвердили 12 новых смертельных случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 223 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 259 человек. Еще 12 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 30265 случаев заболевания вирусной инфекцией, 407 человек скончались, 27342 человека выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более восьми тысяч человек привили от коронавируса в Ленобласти.

Фото: Piter.TV