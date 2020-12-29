Более восьми тысяч человек привили от коронавируса в Ленобласти

Всего в Ленинградскую область поступило 9 342 комплекта вакцины.

В Ленобласти прививку от коронавируса сделали уже более 8 тысяч человек. Об этом на заседании правительства 47 региона рассказала глава Комздрава Сергей Вылегжанин.

Всего в Ленинградскую область поступило 9 342 комплекта вакцины. Также было принято решение вернуть 300 "ковидных" коек в общую систему здравоохранения, в ближайшее время планируется перевести в общий режим еще 250 мест.

На данный момент развернутыми остаются 3157 коек.

Дневник вакцинации: реакция организма на второй компонент "Спутник V".

Фото: Piter.tv