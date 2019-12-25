  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Ленобласти выявили 221 новый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 11:06
136
nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 221 новый случай заражения коронавирусом

0 0

Новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 221 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 107 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 19956 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ёлочные базары начнут работу во всех районах Петербурга 20 декабря. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии