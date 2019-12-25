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Ёлочные базары начнут работу во всех районах Петербурга 20 декабря
Сегодня, 14:00
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Ёлочные базары начнут работу во всех районах Петербурга 20 декабря

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Купить елку можно будет вплоть до 31 числа.

Ёлочные базары откроются во всех районах Петербурга 20 декабря. Купить новогодние деревца можно будет вплоть до 31 декабря по 70 адресам, сообщили в пресс-службе Смольного.

Продажу елок и сосен организуют на городских участках, выданных предпринимателям под сезонную торговлю по договорам. Отмечается, что после торгов 10 декабря в скором времени заключат еще договоры по объектам в Невском, Фрунзенском, Приморском и Калининском районах города. Также торговые точки могут расположиться и на землях частной собственности и в рамках ярмарок. Перечень адресов елочных базаров по уже действующим договорам опубликован здесь.

Ранее мы писали, что дополнительного ряда ограничений в новогодние каникулы не планируют вводить.

Фото: pixabay

Теги: елочный базар, ель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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