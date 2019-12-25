Ёлочные базары начнут работу во всех районах Петербурга 20 декабря

Купить елку можно будет вплоть до 31 числа.

Ёлочные базары откроются во всех районах Петербурга 20 декабря. Купить новогодние деревца можно будет вплоть до 31 декабря по 70 адресам, сообщили в пресс-службе Смольного.

Продажу елок и сосен организуют на городских участках, выданных предпринимателям под сезонную торговлю по договорам. Отмечается, что после торгов 10 декабря в скором времени заключат еще договоры по объектам в Невском, Фрунзенском, Приморском и Калининском районах города. Также торговые точки могут расположиться и на землях частной собственности и в рамках ярмарок. Перечень адресов елочных базаров по уже действующим договорам опубликован здесь.

Ранее мы писали, что дополнительного ряда ограничений в новогодние каникулы не планируют вводить.

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