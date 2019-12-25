За последние сутки в Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания COVID-19

Новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 216 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 578 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 19299 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти силовики задержали депутата во время кражи рельсов.

Фото: Piter.TV