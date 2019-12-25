В Ленобласти силовики задержали депутата во время кражи рельсов

Полицейские задержали двух мужчин с поличным.

Муниципальный депутат с сообщником были задержаны с поличным во время кражи рельсов на перегоне станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ленобласти.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, 7 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье – Краснофлотск" двое мужчин крадут рельсы.

Полицейские задержали мужчин с поличным. По данным ведомства, один из задрежанных является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение.

По информации региональных СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев. Он утверждает, что считал рельсы бесхозными.

В ноябре в Петербурге назвали самые криминальные районы.

Фото: Piter.tv