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За последние сутки в Ленобласти выявили 212 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:50
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За последние сутки в Ленобласти выявили 212 новых случаев заболевания коронавирусом

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Новых летальных случаев не зафиксировано. 

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 212 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 89 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 18431 случай заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в коридоре общежития сосед изнасиловал 15-летнюю девушку. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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