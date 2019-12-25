В Ленобласти в коридоре общежития сосед изнасиловал 15-летнюю девушку

В полицию в этот жен день обратился мама пострадавшей.

В Ленинградской области сосед по общежитию совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 6 декабря в 12:57 обратилась женщина. Она рассказала, что около 12:30 в городе Никольское (Тосненский район Ленобласти) в общем коридоре по улице Комсомольской (общежитие), их 29-летний сосед, житель Мордовии совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

В 13:15 по подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан 29-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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